Ученый из России раскрыл причину возникновения озоновой дыры над Арктикой





По мнению ведущего научного сотрудника РАН, локальные перемены в толщине озонового слоя над Арктикой совпадают с причинами аномально теплой зимы в РФ. Доктор физико-математических наук считает, что текущая ситуация вызвана блокировкой воздушных течений из тропических регионов, которые приводят к охлаждению Северного полюса. Это падение температуры приводит к снижению концентрации озона, что наблюдалось ранее в 2011 году.Известно, что резкое похолодание приводит к возникновению вихрей в стратосфере. Скорость ветра в подобных потоках может достигать 100 метров в секунду, при этом температура в центре явления опускается до -78 градусов. Формирующиеся полярные облака впоследствии активируют химические связи, которые способны разрушить озоновый слой. Этот процесс несет опасность для человечества, поскольку подвергает всех обитающих на Земле живых существ усиленному воздействию ультрафиолетовой радиации.