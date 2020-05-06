Ученый из России раскрыл причину возникновения озоновой дыры над Арктикой
Физик-математик Евгений Володин раскрыл причину возникновения озоновой дыры в северных широтах. По словам ученого из России, истончение слоя над Арктикой связано с температурными аномалиями, которые происходят в атмосфере.
По мнению ведущего научного сотрудника РАН, локальные перемены в толщине озонового слоя над Арктикой совпадают с причинами аномально теплой зимы в РФ. Доктор физико-математических наук считает, что текущая ситуация вызвана блокировкой воздушных течений из тропических регионов, которые приводят к охлаждению Северного полюса. Это падение температуры приводит к снижению концентрации озона, что наблюдалось ранее в 2011 году.
Известно, что резкое похолодание приводит к возникновению вихрей в стратосфере. Скорость ветра в подобных потоках может достигать 100 метров в секунду, при этом температура в центре явления опускается до -78 градусов. Формирующиеся полярные облака впоследствии активируют химические связи, которые способны разрушить озоновый слой. Этот процесс несет опасность для человечества, поскольку подвергает всех обитающих на Земле живых существ усиленному воздействию ультрафиолетовой радиации.
По мнению ведущего научного сотрудника РАН, локальные перемены в толщине озонового слоя над Арктикой совпадают с причинами аномально теплой зимы в РФ. Доктор физико-математических наук считает, что текущая ситуация вызвана блокировкой воздушных течений из тропических регионов, которые приводят к охлаждению Северного полюса. Это падение температуры приводит к снижению концентрации озона, что наблюдалось ранее в 2011 году.
Известно, что резкое похолодание приводит к возникновению вихрей в стратосфере. Скорость ветра в подобных потоках может достигать 100 метров в секунду, при этом температура в центре явления опускается до -78 градусов. Формирующиеся полярные облака впоследствии активируют химические связи, которые способны разрушить озоновый слой. Этот процесс несет опасность для человечества, поскольку подвергает всех обитающих на Земле живых существ усиленному воздействию ультрафиолетовой радиации.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50