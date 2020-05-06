Синди Кроуфорд в полотенце показала морщинистую грудь

Кроуфорд не может пройти свои любимые косметологические процедуры, поскольку все салоны закрыты на карантин. Модель старается ухаживать за собой в домашних условиях и призывает поклонников даже во время самоизоляции выглядеть женственно.На новом фото Кроуфорд сидит на подоконнике у открытого окна. Модель собрала волосы в хвост, взяла в руки переносное зеркало и начала наносить на лицо очищающую маску. Грудь знаменитости, выглядывающая из-под полотенца, смотрится при этом неухоженной и морщинистой, хотя проблему может решить пара аппаратный процедур.Фолловеры написали, что один недостаток не позволяет придраться к роскошной фигуре знаменитости, которой удалось сохранить стройное и подтянутое тело, моложавое лицо и роскошные волосы.