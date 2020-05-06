Врач Аллен Аксамит назвал необратимые последствия коронавируса для организма
Врач-невролог Аллен Аксамит перечислил необратимые последствия коронавируса для организма. Инфекция наносит удар по нервной и дыхательной системам.
Медик в ходе исследования выяснил, что КВИ может вызывать изменение сознания и потерю способности взаимодействия с окружающей средой. Возможно, проблемы носят временный характер и исчезнут после нормализации метаболизма.
К необратимым последствиям Аксамит отнес инсульт, встречаемый у большинства зараженных. Механизм его развития до конца не ясен, но, наиболее вероятно, что его провоцируют вредные привычки, проблемы с сосудами, диабет, гипертония. Опасное состояние чаще развивается у испытывающих сильный стресс пациентов, передает «РГ».
Ранее эксперты рассказали о восстановлении после COVID-19. Люди, перенесшие КВИ, длительное время продолжают испытывать неприятные симптомы.
Медик в ходе исследования выяснил, что КВИ может вызывать изменение сознания и потерю способности взаимодействия с окружающей средой. Возможно, проблемы носят временный характер и исчезнут после нормализации метаболизма.
К необратимым последствиям Аксамит отнес инсульт, встречаемый у большинства зараженных. Механизм его развития до конца не ясен, но, наиболее вероятно, что его провоцируют вредные привычки, проблемы с сосудами, диабет, гипертония. Опасное состояние чаще развивается у испытывающих сильный стресс пациентов, передает «РГ».
Ранее эксперты рассказали о восстановлении после COVID-19. Люди, перенесшие КВИ, длительное время продолжают испытывать неприятные симптомы.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:18