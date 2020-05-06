Бывшая возлюбленная Даниила Сахнова Татьяна Строкова готова вернуться на «Дом-2» ради Алексея Безуса

В конце марта Татьяна Строкова решила покинуть реалити-шоу. Хотя девушку уговаривали остаться участники проекта и его ведущие, она не изменила своего решения. Но недавно в Сети появился анонс шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали беседу ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и бывшей участницы реалити-шоу Татьяны Строковой. Девушки говорят о том, что экс-возлюбленная Даниила Сахнова могла бы вернуться в периметр. Но при этом Ольга Бузова заявляет, что девушке интересен Алексей Безус.Татьяна Строкова отметила, что этот участник реалити-шоу всегда был ей симпатичен, поскольку он умный мужчина. Ведущая «Дом-2» вспомнила, что бывшая участница проекта лично ей говорила о том, что ее очень интересует Алексей Безус. Ольга Бузова призвала девушку вернуться на «Дом-2» и начать строить новые отношения.