В России представили "заряженную" Lada Kalina 2 с двигателем Subaru
Тюнинг-ателье Spectrum Suspension решило создать спортивный автомобиль на базе Lada Kalina 2. Команда представила в России "заряженную" версию машины с двигателем Subaru.
Автотюнеры отмечают, что Spec-R создавали с учетом всех стандартов «Прото», которые позволяют принимать участие в абсолютном зачёте гоночных соревнований в ЕС и РФ. Помимо «обвеса для ралли», гоночную модель оснастили силовой архитектурой кузова с каркасом безопасности. Что касается спортивного инвентаря, то здесь можно отметить наличие подвески Spectrum Suspension SM-50MP NEO с тремя регулировками и гидробуфером сжатия.
В движение обновленную Lada Kalina 2 приводит силовая установка Subaru EJ20 с отдачей в 300-340 л. с. Подобный двигатель эксперты выбрали ввиду уменьшенного центра тяжести и эффективной развесовки по осям. Он дополняется 6-диапазонным МКПП Subaru STI и задним редуктором R-180. В настоящее болид проходит серию испытаний, после чего создатели приступят к дальнейшим модификациям. Представители Spectrum Suspension говорят, что разработку консультировал профессиональный гонщик Эгон Каур.
Автотюнеры отмечают, что Spec-R создавали с учетом всех стандартов «Прото», которые позволяют принимать участие в абсолютном зачёте гоночных соревнований в ЕС и РФ. Помимо «обвеса для ралли», гоночную модель оснастили силовой архитектурой кузова с каркасом безопасности. Что касается спортивного инвентаря, то здесь можно отметить наличие подвески Spectrum Suspension SM-50MP NEO с тремя регулировками и гидробуфером сжатия.
В движение обновленную Lada Kalina 2 приводит силовая установка Subaru EJ20 с отдачей в 300-340 л. с. Подобный двигатель эксперты выбрали ввиду уменьшенного центра тяжести и эффективной развесовки по осям. Он дополняется 6-диапазонным МКПП Subaru STI и задним редуктором R-180. В настоящее болид проходит серию испытаний, после чего создатели приступят к дальнейшим модификациям. Представители Spectrum Suspension говорят, что разработку консультировал профессиональный гонщик Эгон Каур.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10