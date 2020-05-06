АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Бессвязные» посты Александра Домогарова в соцсети шокировали подписчиков

Отечественный актёр театра и кино Александр Домогаров в период самоизоляции довольно часто публикует новые посты в соцсети Instagram. Некоторые из них буквально шокировали подписчиков «странностью и бессвязностью» текста.
«Бессвязные» посты Александра Домогарова в соцсети шокировали подписчиков

Не так давно на странице Александра Домогарова в соцсети появлялся скриншот с телефонными звонками и один из абонентов значился под названием «тварь». Чуть позже артист опубликовал изображения неких девушек, в подписи признавшись, что хотел бы «выбрать вторую», а ещё спустя некоторое время в аккаунте Домогарова появился ролик, где крестница красит ему тушью ресницы. Многие подписчики были неприятно поражены увиденным и «бессвязными» подписями к постам. Некоторые предполагают, что у актёра проблемы с пристрастием к алкоголю, так как написанные мысли не «несут смысла» и совершенно бессвязные.

Фолловеры обеспокоены состоянием актёра, считая, что ему сложно даётся отсутствие работы и соблюдение социального дистанцирования и, возможно, из-за этого он мог начать злоупотреблять спиртным. Множество отрицательных комментариев от шокированных подписчиков заставило Александра Домогарова удалить часть «странных» публикаций, пишет интернет-портал Nation News.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Немоляева «остудила» страсть сына к Амалии…
В Новосибирске смонтируют самую мощную в РФ магнито-импульсную…
Синди Кроуфорд в полотенце показала морщинистую…
В России начались майские скидки на автомобили…
«Это эпохальный момент в моей жизни»: Рита Дакота сорвала голос на записи последней песни для нового…
В России представили "заряженную" Lada Kalina 2 с двигателем…
Джулия Робертс в пышном платье отметила Met Gala в своей…
Шведские учёные нашли новый материал для создания…
Певица Адель в день рождения показала фото после похудения на 20…
Ученый из России раскрыл причину возникновения озоновой дыры над…
Юлия Михалкова считает волонтеров героями в период пандемии…
Беспроводные наушники FreeBuds 3i от Huawei появятся в продаже 20…
"Шикует за его счет": Ирина Лобачева раскритиковала экс-супругу Марата…
Ученые: К 2050 году в жарких странах будет опасно…
«Бессвязные» посты Александра Домогарова в соцсети шокировали…
Сбербанк рассказал о спецусловиях пролонгации промовкладов до конца…
Гарри Галкин построил из деревянных палочек большую башню, чтобы потом ее…
Врач Аллен Аксамит назвал необратимые последствия коронавируса для…
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ…
«У людей началась паника»: Дану Борисову прогнали со съемок из-за сильного…
Морские «Панцири» прошли испытания на корабле…
Станислав Садальский️ восхитился песней "День Победы" в исполнении Надежды…
Ученые: Коронавирус мутировал и мог стать более…
Марат Башаров платит экс-супруге 140 тысяч рублей аллиментов в…
Мамаев об отношениях с Кокориным после колонии: "Мы продолжаем…
Бывшая возлюбленная Даниила Сахнова Татьяна Строкова готова вернуться на «Дом-2» ради Алексея…
Sohu: Российской РЭБ «Красуха» удалось отключить электронику истребителя…
Трек Ольги Бузовой «Давай останемся дома» возглавил ТОП-10 песен про…
Просмотреть все новости