«Бессвязные» посты Александра Домогарова в соцсети шокировали подписчиков
Отечественный актёр театра и кино Александр Домогаров в период самоизоляции довольно часто публикует новые посты в соцсети Instagram. Некоторые из них буквально шокировали подписчиков «странностью и бессвязностью» текста.
Не так давно на странице Александра Домогарова в соцсети появлялся скриншот с телефонными звонками и один из абонентов значился под названием «тварь». Чуть позже артист опубликовал изображения неких девушек, в подписи признавшись, что хотел бы «выбрать вторую», а ещё спустя некоторое время в аккаунте Домогарова появился ролик, где крестница красит ему тушью ресницы. Многие подписчики были неприятно поражены увиденным и «бессвязными» подписями к постам. Некоторые предполагают, что у актёра проблемы с пристрастием к алкоголю, так как написанные мысли не «несут смысла» и совершенно бессвязные.
Фолловеры обеспокоены состоянием актёра, считая, что ему сложно даётся отсутствие работы и соблюдение социального дистанцирования и, возможно, из-за этого он мог начать злоупотреблять спиртным. Множество отрицательных комментариев от шокированных подписчиков заставило Александра Домогарова удалить часть «странных» публикаций, пишет интернет-портал Nation News.
Не так давно на странице Александра Домогарова в соцсети появлялся скриншот с телефонными звонками и один из абонентов значился под названием «тварь». Чуть позже артист опубликовал изображения неких девушек, в подписи признавшись, что хотел бы «выбрать вторую», а ещё спустя некоторое время в аккаунте Домогарова появился ролик, где крестница красит ему тушью ресницы. Многие подписчики были неприятно поражены увиденным и «бессвязными» подписями к постам. Некоторые предполагают, что у актёра проблемы с пристрастием к алкоголю, так как написанные мысли не «несут смысла» и совершенно бессвязные.
Фолловеры обеспокоены состоянием актёра, считая, что ему сложно даётся отсутствие работы и соблюдение социального дистанцирования и, возможно, из-за этого он мог начать злоупотреблять спиртным. Множество отрицательных комментариев от шокированных подписчиков заставило Александра Домогарова удалить часть «странных» публикаций, пишет интернет-портал Nation News.