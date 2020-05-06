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Джулия Робертс в пышном платье отметила Met Gala в своей ванной

Джулия Робертс, расстроенная из-за отмены Met Gala, надела пышное платье и устроила «бал» в своей ванной. Об импровизированном мероприятии актриса рассказала в микроблоге Instagram.
Джулия Робертс в пышном платье отметила Met Gala в своей ванной

Met Gala должен был состояться 4 мая, но в связи с коронавирусом главное ежегодное мероприятие Нью-Йорка отменили. Робертс не смогла смириться с принятым организаторами решением и в назначенный день устроила фотосессию в многоуровневом платье черно-белого цвета. Актриса позировала на краю ванны с бокалом в правой руке.
«Это я… на бал Met Gala сегодня не иду!» - написала звезда.

Рита Уилсон, являющаяся женой Тома Хэнкса, в комментариях к посту написала, что в этом году проведет бал в спортивном костюме и меховых тапочках. Образ совсем не гармонирует с нежными платьями от Prada, в которых она выходила на красную дорожку последние два года.

Из-за отмены бала Институт костюма устроил конкурс по воссозданию лучших образов Met Gala. Билли Портер и Vogue обнародуют имена победителей в Instagram.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:05

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