Мамаев об отношениях с Кокориным после колонии: "Мы продолжаем общаться"

«Мы никогда не хотели держаться друг от друга подальше. После длительных разговоров я пришел к выводу, что не стоит искать виноватых. Мы сами ввязались в это все, из-за чего нужно вместе решать проблему. У нас не было разделения на хороших и плохих. Сейчас я не боюсь сходить с Сашей в ресторан», - рассказал Мамаев в ходе прямого эфира с Тиной Канделаки в Instagram.





Спортсменов арестовали в октябре 2018 года после их участия в двух драках в Москве. Один из инцидентов произошел в ресторане. Суд приговорил Мамаева и Кокорина к тюремному заключению, но в сентябре минувшего года они вышли по УДО.Мамаев после освобождения разорвал контракт с «Краснодаром». Сейчас он играет за «Ростов», с которым подписал соглашение на два года. Кокорин выступает за «Сочи», куда его перевели из «Зенита» в рамках контракта по аренде. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча, забив в ворота противника три гола.