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Мамаев об отношениях с Кокориным после колонии: "Мы продолжаем общаться"

Павел Мамаев рассказал об отношениях с Александром Кокориным после тюремного срока. По словам спортсмена, он продолжает общаться с нападающим клуба «Сочи» и не держит на него зла.

«Мы никогда не хотели держаться друг от друга подальше. После длительных разговоров я пришел к выводу, что не стоит искать виноватых. Мы сами ввязались в это все, из-за чего нужно вместе решать проблему. У нас не было разделения на хороших и плохих. Сейчас я не боюсь сходить с Сашей в ресторан», - рассказал Мамаев в ходе прямого эфира с Тиной Канделаки в Instagram.

Спортсменов арестовали в октябре 2018 года после их участия в двух драках в Москве. Один из инцидентов произошел в ресторане. Суд приговорил Мамаева и Кокорина к тюремному заключению, но в сентябре минувшего года они вышли по УДО.

Мамаев после освобождения разорвал контракт с «Краснодаром». Сейчас он играет за «Ростов», с которым подписал соглашение на два года. Кокорин выступает за «Сочи», куда его перевели из «Зенита» в рамках контракта по аренде. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча, забив в ворота противника три гола.

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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:38

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