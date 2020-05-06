Юлия Михалкова считает волонтеров героями в период пандемии коронавируса

Телеведущая Юлия Михалкова рассказала фанатам, что в борьбе с коронавирусной инфекцией свою жизнь на кон ставят многие волонтеры, помимо медиков. По словам знаменитости, эти категории россиян безусловно достойны звания героев, поскольку борются за жизнь пациентов до последнего. «Я рада, что молодежь в такой сложной ситуации ведет себя ответственно, не отсиживается в стороне», - добавила 36-летняя юмористка.Михалкова также отметила, что в любой ситуации пытается искать противоречия, ведь она является «творческим человеком». По мнению шоувумен, лишь с таким подходом можно понять весь смысл происходящего. Звезда шоу «Уральские пельмени» говорит, что в нынешнюю эпоху люди встречаются не только с героями, но и антигероями. Она спросила своих подписчиков, кого можно отнести к этому числу. Большинство фанатов указали на безответственных индивидов, которые нарушают карантинные меры.