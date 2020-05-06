Певица Адель в день рождения показала фото после похудения на 20 килограмм
Адель 5 мая отпраздновала день рождения. В честь 32-летия певица показала в Instagram фото после похудения на 20 килограмм.
Адель в последнее время часто удивляет поклонников своими преображениями. Артистка сильно похудела и стала выглядеть как до беременности в 2012 году. Несмотря на прибавку в весе, исполнительница любила свое тело и выступала против изнурительных диет.
Адель похудела благодаря правильному питанию, в котором нет места углеводам и жирам. Каждый день знаменитость употребляла смузи, орехи, тарелку овощного супа, фруктовый салат и немного ягод. В тандеме с тренировками диета позволила певице заметно преобразиться ко дню рождения и сделать снимок в коротком черном платье.
Адель в последнее время часто удивляет поклонников своими преображениями. Артистка сильно похудела и стала выглядеть как до беременности в 2012 году. Несмотря на прибавку в весе, исполнительница любила свое тело и выступала против изнурительных диет.
Адель похудела благодаря правильному питанию, в котором нет места углеводам и жирам. Каждый день знаменитость употребляла смузи, орехи, тарелку овощного супа, фруктовый салат и немного ягод. В тандеме с тренировками диета позволила певице заметно преобразиться ко дню рождения и сделать снимок в коротком черном платье.
«Спасибо вам за любовь и поздравления! Надеюсь, в это безумное время все находятся в безопасности. Хотелось также поблагодарить медиков, рискующих ради нас своими жизнями. В этом году вы стали нашими ангелами!» - написала Адель.