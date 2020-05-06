"Шикует за его счет": Ирина Лобачева раскритиковала экс-супругу Марата Башарова

«Она не собирается идти работать и живет у Башарова на иждивении. Актер же любит ребенка, из-за чего старается делать все для него. Шевыркова постоянно просит больше денег, шикуя за его счет», - рассказала Лобачева.





Башаров и Шевыркова состояли в отношениях более 5 лет, не заключая брак. После свадьбы пара рассталась примерно через полгода. В 2018 году Шевыркова обвинила Башарова в рукоприкладстве. Сам актер позднее подтвердил ее слова, но призвал мужчин не повторять его ошибку.Башаров в одном из недавних интервью рассказывал, что полностью оплачивает счета бывшей супруги, исправно платит алименты, часто делает дорогие подарки и просто помогает средствами. Также он при необходимости ремонтирует транспортное средство Шевырковой и содержит два подземных гаража для нее. После развода актер оставил экс-супруге три квартиры, из которых были сделаны одни апартаменты на 140 квадратных метров.