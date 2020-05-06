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Морские «Панцири» прошли испытания на корабле «Одинцово»

Морские «Панцири» успешно проявили себя во время испытаний, прошедших на корабле «Одинцово». Новое вооружение, предназначенное для ликвидации ударных вертолетов, может поражать цели в радиусе 20 километров.
Морские «Панцири» прошли испытания на корабле «Одинцово»

Эксперты полностью завершили все пусконаладочные и монтажные работы по установке ЗРПК. В ходе тестов «Панцирь» продемонстрировал свою мощь и подтвердил соответствие заявленным характеристикам.

МРК «Одинцово» поступит на баланс первого Гвардейского дивизиона при ордене Нахимова. Новое вооружение предназначено для бригады ракетных катеров Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что на баланс российской армии поступят более 35 гаубиц с АСУ.

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Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:56

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