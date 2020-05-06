Беспроводные наушники FreeBuds 3i от Huawei появятся в продаже 20 мая
Китайский технологический гигант Huawei представил новые беспроводные наушники FreeBuds 3i. По информации сетевых источников, на рынке Европы новинка с технологией активного шумоподавления появится уже 20 мая.
FreeBuds 3i от Huawei позиционируются как более доступный по стоимости аналог наушников компании Apple AirPods Pro. Первые появятся в продаже в Европе 20 мая с ценником около 7 000 рублей. В новинке предусмотрены 10-миллиметровые динамические динамики для глубокого баса с выполненными из полимера композитными диафрагмами высокой чувствительности. Наушники погружного типа FreeBuds 3i получили силиконовый корпус и два микрофона, поддерживающих технологию активного подавления шумов. При покупке новинки в комплекте к гаджету идут 4 насадки разных размеров.
По данным разработчиков Huawei, FreeBuds 3i на одном заряде смогут работать порядка 3,5 часов, а при использовании зарядного блока время прослушивания музыки увеличивается примерно на 9 часов. Покупатели смогут выбрать цвет корпуса наушников из двух предложенных производителем – Ceramic White и Carbon Black.
FreeBuds 3i от Huawei позиционируются как более доступный по стоимости аналог наушников компании Apple AirPods Pro. Первые появятся в продаже в Европе 20 мая с ценником около 7 000 рублей. В новинке предусмотрены 10-миллиметровые динамические динамики для глубокого баса с выполненными из полимера композитными диафрагмами высокой чувствительности. Наушники погружного типа FreeBuds 3i получили силиконовый корпус и два микрофона, поддерживающих технологию активного подавления шумов. При покупке новинки в комплекте к гаджету идут 4 насадки разных размеров.
По данным разработчиков Huawei, FreeBuds 3i на одном заряде смогут работать порядка 3,5 часов, а при использовании зарядного блока время прослушивания музыки увеличивается примерно на 9 часов. Покупатели смогут выбрать цвет корпуса наушников из двух предложенных производителем – Ceramic White и Carbon Black.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:40