Sohu: Российской РЭБ «Красуха» удалось отключить электронику истребителя F-35





Военное руководство США тратит большие средства из госбюджета на разработку новейших систем вооружения и самолетов, которых называют «неуязвимыми». Все же, когда дело доходит до реальных боевых ситуаций - американская техника проявляет ряд существенных недостатков. В частности, китайская газета Sohu привела истребитель F-35 в качестве наглядного примера. Когда «невидимку» применяли во время вооруженных столкновений на Ближнем Востоке, она попала под воздействие российской РЭБ «Красуха».Отечественное оборудование вывело из строя электронную панель приборов истребителей пятого поколения, которая вынудила несколько экземпляров F-35 и F-22 вернуться на базу и совершить посадку, ориентируясь только по складкам местности. Известно, что создание «невидимок» обошлось США в 50 млрд долларов, а эксплуатация самолёта оценивается в сотни млн долларов. Более того, модификации Lightning II страдают от невозможности сверхзвукового полета дольше нескольких десятков секунд.