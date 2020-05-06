"Береги себя, сегодня это самое главное": Иосиф Пригожин поздравил Максима Фадеева с 52-летием

Иосиф Пригожин опубликовал клип своей возлюбленной Валерии и Максима Фадеева на песню "До предела". Продюсер сообщил подписчикам, что ролик уже собрал 3 миллион просмотров. В комментарии к публикации Иосиф Пригожин поздравил своего коллегу Максима Фадеева с днем рождения. Знаменитость отметил, что жизнь не стоит на месте, и именинник тоже двигается вперед, он продолжает радовать не только россиян своим творчеством, но и миллионы людей на всей планете. Также возлюбленный Валерии написал: "Будь здоров, береги себя, сегодня это самое главное".Подписчики Иосифа Пригожина присоединились к его поздравлениям и пожелали Максиму Фадееву не скучать в самоизоляции, быть всегда бодрым и здоровым, а также продолжать свое творчество. Многие пользователи Сети отметили, что песня "До предела" уже стала для них одной из самых любимых.