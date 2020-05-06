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Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12

Певица Граймс назвала ребенка от Илона Маска X Æ A-12. О значении имени сына звезда рассказала на своей странице в Twitter.
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12

«X, с которой начинается имя, обозначает неизвестную переменную. Æ на эльфийском языке - искусственный интеллект или любовь. Далее в имени идет A-12, что отсылает к американскому разведывательному самолету. Он не имеет никакого вооружения, впечатляя только своей скоростью. В схватке он опасен, но без насилия», - рассказала Граймс.

Певица также отметила, что буква А отсылает к ее любимой композиции Archangel. Ее автора и исполнителя Граймс не упомянула. Пост прокомментировал и Илон Маск, заявивший, что его любимый самолет называется SR-71. Пользователи Twitter оставили массу вопросов по поводу того, как ребенка будут называть в реальной жизни, но ответ от супругов пока не поступил.

Информация о беременности Граймс от Маска долгое время скрывалась. Официальное подтверждение было обнародовано только 5 мая сразу после рождения X Æ A-12. Певица и глава компании SpaceX состоят в отношениях с весны 2018 года. Для Маска сын стал уже шестым ребенком, а для Граймс – первенцем.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:13

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