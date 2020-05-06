«У людей началась паника»: Дану Борисову прогнали со съемок из-за сильного кашля
Дану Борисову, последние недели жалующуюся на плохое самочувствие, прогнали со съемок. Причиной стал сильный приступ кашля.
Борисова призналась, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Ведущая сдала один тест, показавший отрицательный результат. Ее здоровье не улучшилось, но она продолжает принимать участие в съемках передач. Во время записи на одном из федеральных каналов звезда закашлялась, поэтому коллеги попросили ее покинуть студию.
Ведущая ходила на прием к врачу и не переживает, так как у нее обострилось хроническое заболевание. Несмотря на это, медики не исключают наличие коронавируса, при которым тесты могут несколько раз давать отрицательный результат.
Борисова призналась, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Ведущая сдала один тест, показавший отрицательный результат. Ее здоровье не улучшилось, но она продолжает принимать участие в съемках передач. Во время записи на одном из федеральных каналов звезда закашлялась, поэтому коллеги попросили ее покинуть студию.
«Я долго терпела, но минут за десять до конца съемки начала кашлять. Окружающие запаниковали, попросили менять надеть маску и удалиться из студии», - поделилась Борисова в Instagram.
Ведущая ходила на прием к врачу и не переживает, так как у нее обострилось хроническое заболевание. Несмотря на это, медики не исключают наличие коронавируса, при которым тесты могут несколько раз давать отрицательный результат.