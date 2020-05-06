«У людей началась паника»: Дану Борисову прогнали со съемок из-за сильного кашля

«Я долго терпела, но минут за десять до конца съемки начала кашлять. Окружающие запаниковали, попросили менять надеть маску и удалиться из студии», - поделилась Борисова в Instagram.

Борисова призналась, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Ведущая сдала один тест, показавший отрицательный результат. Ее здоровье не улучшилось, но она продолжает принимать участие в съемках передач. Во время записи на одном из федеральных каналов звезда закашлялась, поэтому коллеги попросили ее покинуть студию.Ведущая ходила на прием к врачу и не переживает, так как у нее обострилось хроническое заболевание. Несмотря на это, медики не исключают наличие коронавируса, при которым тесты могут несколько раз давать отрицательный результат.