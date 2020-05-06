Названы 5 самых надежных кроссоверов с пробегом
Эксперты издания «What Car?» составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом. На первом месте оказался японский автомобиль Toyota RAV4.
Модель была снята с производства с 2019 году, но ее и сейчас можно встретить на вторичном рынке. По данным специалистов, даже после 100 тысяч километров пробега Toyota RAV4 может функционировать без серьезных поломок еще столько же. Отличительной особенностью кроссовера является качественно выполненная силовая установка с МКПП на 7 ступеней, долгое время не требующая ремонта.
Второе место рейтинга занимает Honda CR-V, поступивший в продажу еще в 2012 году. Самой распространенной проблемой кроссовера является трансмиссия, выходящая из строя и требующая ремонта после пробега в 150 тысяч километров.
Тройку лидеров закрывает Toyota RAV4 с автоматической трансмиссией. Данному транспортному средству ремонт требуется после 180 тысяч километров пробега. Четвертую строчку занимает Audi Q5, у которого первые проблемы затрагивают подвеску. На пятом месте рейтинга разместился Nissan X-Trail 2007-2014 годов производства. Только 16 процентов владельцев данного транспортного средства сталкиваются с серьезными проблемами до отметки в 200 тысяч километров пробега, сообщает «32cars».
Модель была снята с производства с 2019 году, но ее и сейчас можно встретить на вторичном рынке. По данным специалистов, даже после 100 тысяч километров пробега Toyota RAV4 может функционировать без серьезных поломок еще столько же. Отличительной особенностью кроссовера является качественно выполненная силовая установка с МКПП на 7 ступеней, долгое время не требующая ремонта.
Второе место рейтинга занимает Honda CR-V, поступивший в продажу еще в 2012 году. Самой распространенной проблемой кроссовера является трансмиссия, выходящая из строя и требующая ремонта после пробега в 150 тысяч километров.
Тройку лидеров закрывает Toyota RAV4 с автоматической трансмиссией. Данному транспортному средству ремонт требуется после 180 тысяч километров пробега. Четвертую строчку занимает Audi Q5, у которого первые проблемы затрагивают подвеску. На пятом месте рейтинга разместился Nissan X-Trail 2007-2014 годов производства. Только 16 процентов владельцев данного транспортного средства сталкиваются с серьезными проблемами до отметки в 200 тысяч километров пробега, сообщает «32cars».