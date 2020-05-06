Официальная презентация нового Honor X10 состоится 10 мая
Представители компании Honor сообщили, что официальная презентация X10 состоится 10 мая. Новое устройство станет самым дешевым 5G-смартфоном на рынке.
В Сети недавно появились первые постеры Honor X10, который будет работать в сетях пятого поколения. Хотя тизерные изображения раскрыли дату презентации смартфона, они не содержали подробной информации о технических характеристиках. Инсайдеры говорят, что новинка уже появилась в базе данных регулятора TENAA, поэтому определить предположительную комплектацию вполне возможно. Кроме того, стоимость новинки составит около 280 долларов США.
За работу Honor X10 будет отвечать однокристальный процессор Kirin 820 5G. Покупатели также получат 6,63-дюймовый OLED-экран, выдвижной передний объектив с разрешением 16 Мп, а также батарею емкостью 4200 мА•ч. Четверной модуль состоит из сенсоров изображения на 40, 8 и 2 Мп, а главным датчиком станет передовой Sony IMX600y. Спецификация включает в себя еще и быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, которая поддерживается через USB-C.
В Сети недавно появились первые постеры Honor X10, который будет работать в сетях пятого поколения. Хотя тизерные изображения раскрыли дату презентации смартфона, они не содержали подробной информации о технических характеристиках. Инсайдеры говорят, что новинка уже появилась в базе данных регулятора TENAA, поэтому определить предположительную комплектацию вполне возможно. Кроме того, стоимость новинки составит около 280 долларов США.
За работу Honor X10 будет отвечать однокристальный процессор Kirin 820 5G. Покупатели также получат 6,63-дюймовый OLED-экран, выдвижной передний объектив с разрешением 16 Мп, а также батарею емкостью 4200 мА•ч. Четверной модуль состоит из сенсоров изображения на 40, 8 и 2 Мп, а главным датчиком станет передовой Sony IMX600y. Спецификация включает в себя еще и быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, которая поддерживается через USB-C.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:09