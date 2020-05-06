Марат Башаров платит экс-супруге 140 тысяч рублей аллиментов в месяц

«Я даю деньги Лизе вне алиментов, установленных судом. Она расходует их на домработницу и ремонт машины. Стараюсь часто привозить подарки с гастролей, радуя сына. О том, куда точно уходят деньги, я не знаю, так как не прошу отчитываться», - рассказал Башаров.





После развода супруга актера получила от него три квартиры, которые переделала в одну. Башаров также выделил средства на ремонт жилища. В собственности Елизаветы Шевырковой также находятся два гаража и автомобиль. По словам артиста, обвинения в том, что он не платит алименты, беспочвенны, так как все переводы делаются в обозначенные решением суда сроки.Причиной недавнего скандала между Башаровым и Шевырковой стала публикация ролика, на котором экс-супруга актера обвиняет его в злоупотреблении спиртным и толкает его. Сама бывшая жена артиста заявила, что пока не готова прокомментировать происходящее на видео, так как находится в «сложном эмоциональном состоянии».