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Avito назвал доставку продуктов самым популярным запросом во время самоизоляции

Эксперты ресурса Avito назвали доставку продуктов питания наиболее востребованным и популярным запросом во время необходимой для борьбы с коронавирусом самоизоляции, введенной в России в марте. За месяц число подобных предложений выросло до 25%.

В апреле 2019 года среди всех объявлений на предложения с доставкой любых продуктов приходился 1%. В марте 2020 года показатель вырос до 13%, а в апреле – до 25%. Услуга пользовалась спросом из-за нежелания людей контактировать с зараженными коронавирусом.

Лидером рейтинга стала Москва, в которой спрос на доставку вырос до 19% от федерального предложения. В Санкт-Петербурге показатель составлял 17%. Стоимость оказываемой услуги в двух столицах составляла 411 и 554 рубля соответственно. 250 рублей просили за доставку в Омске, Волгограде и Тольятти. Средняя цена по РФ упала до 356 рублей.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:03

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