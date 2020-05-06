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Трек Ольги Бузовой «Давай останемся дома» возглавил ТОП-10 песен про коронавирус

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 многие звёзды отечественного шоу-бизнеса решили поддержать своих поклонников и записать песни о необходимости соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Некоторые из треков стали хитами, а лидером ТОП-10 оказалась композиция «поющей ведущей» Ольги Бузовой.
Трек Ольги Бузовой «Давай останемся дома» возглавил ТОП-10 песен про коронавирус

Несмотря на самоизоляцию, Бузова вместе с новым возлюбленным и блогером Давидом Манукяном продолжает активно общаться с подписчиками в соцсетях, записывая новые песни и юмористические ролики, устраивая прямые эфиры с другими знаменитостями. Некоторое время назад певица призывала фанатов не нарушать карантинные меры и соблюдать самоизоляцию, а затем написала трек на актуальную тему, назвав его «Давай останемся дома». Именно эта песня стала лидером ТОП-10 песен о коронавирусе. Клип Ольга Бузова и Манукян записывали в домашних условиях и привлекли к работе звёздные пары - Ксению Собчак с Константином Богомоловым, Александра Ревву и Андрея Малахова с супругами и многих других.

В ТОП-10 популярных песен о коронавирусе и социальном дистанцировании, кроме записанной Ольгой Бузовой, также вошли композиции от Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно», Ивана Урганта и Александра Гудкова «Самоизоляция», Бьянки «Пандемия». Также в списке треки Тимура Родригеза, Алексея Воробьёва, Алексея Потапенко, Газманова, Лепса и других артистов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:26

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