Трек Ольги Бузовой «Давай останемся дома» возглавил ТОП-10 песен про коронавирус





Несмотря на самоизоляцию, Бузова вместе с новым возлюбленным и блогером Давидом Манукяном продолжает активно общаться с подписчиками в соцсетях, записывая новые песни и юмористические ролики, устраивая прямые эфиры с другими знаменитостями. Некоторое время назад певица призывала фанатов не нарушать карантинные меры и соблюдать самоизоляцию, а затем написала трек на актуальную тему, назвав его «Давай останемся дома». Именно эта песня стала лидером ТОП-10 песен о коронавирусе. Клип Ольга Бузова и Манукян записывали в домашних условиях и привлекли к работе звёздные пары - Ксению Собчак с Константином Богомоловым, Александра Ревву и Андрея Малахова с супругами и многих других.В ТОП-10 популярных песен о коронавирусе и социальном дистанцировании, кроме записанной Ольгой Бузовой, также вошли композиции от Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно», Ивана Урганта и Александра Гудкова «Самоизоляция», Бьянки «Пандемия». Также в списке треки Тимура Родригеза, Алексея Воробьёва, Алексея Потапенко, Газманова, Лепса и других артистов.