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«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры Черно

Иосиф Оганесян показал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором заснял, как в животе у Александры Черно шевелится ребёнок. Также участник «Дом-2» отметил, что его будущий сын уже показывает свой характер.
«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры Черно

Иосиф Оганесян активно пользуется социальными сетями и часто публикует забавные фото и видео. Недавно молодой человек решил показать фанатам необычный ролик. На записи запечатлен живот беременной Александры Черно, в котором шевелится ребенок. За кадром играет песня Наташи Королёвой «Маленькая страна». В комментарии к публикации участник «Дом-2» написал: «Персик уже во всю активничает и активно показывает свой характер». Также Иосиф Оганесян отметил, что очень рад возможности запечатлеть такой момент и многие другие, чтобы в будущем было что показать малышу.

Преданный поклонники пары пришли в восторг от публикации. Многие написали, что Иосиф Оганесян будет очень хорошим отцом. Также фанаты поблагодарили возлюбленного Александры Черно за позитивный ролик. Пост участника «Дом-2» уже просмотрели более 96 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:31

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