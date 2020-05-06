«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры Черно

Иосиф Оганесян активно пользуется социальными сетями и часто публикует забавные фото и видео. Недавно молодой человек решил показать фанатам необычный ролик. На записи запечатлен живот беременной Александры Черно, в котором шевелится ребенок. За кадром играет песня Наташи Королёвой «Маленькая страна». В комментарии к публикации участник «Дом-2» написал: «Персик уже во всю активничает и активно показывает свой характер». Также Иосиф Оганесян отметил, что очень рад возможности запечатлеть такой момент и многие другие, чтобы в будущем было что показать малышу.Преданный поклонники пары пришли в восторг от публикации. Многие написали, что Иосиф Оганесян будет очень хорошим отцом. Также фанаты поблагодарили возлюбленного Александры Черно за позитивный ролик. Пост участника «Дом-2» уже просмотрели более 96 000 пользователей Сети.