Россия готова начать поставки ЗРК С-400 в Ирак





По словам журналистов арабского издания Al-Masdar News, пока большинство государств препятствует поставкам Ираку любых видов вооружения, Россия заняла в этом вопросе противоположную позицию. Сотрудники СМИ цитируют слова посла Максима Максимова, который отмечает повышенный спрос у иракских властей на системы противовоздушной обороны, особенно С-400 «Триумф». Хотя дипломат подчеркнул, что обсуждать детали договора пока рано, Москва готова удовлетворить потребности ближневосточной страны в кратчайшие сроки.Днями ранее члены Совета представителей Ирака отправил запрос к премьер-министру Аделю Абдул-Махди, который требовал приобрести установки ПВО. Политики сообщили о необходимости купить ЗРК С-400, которые позволят увеличить боевой потенциал страны, что успели обговорить в Главном командовании ВС. Финальное решение в этом плане должны принять высшие чины военного руководства на следующем заседании.