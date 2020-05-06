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Россия готова начать поставки ЗРК С-400 в Ирак

Посол России Максим Максимов заявил, что отечественное военное руководство готово продать системы ЗРК С-400 Ираку. Страна сможет начать поставки, как только Багдад подготовит соответствующий запрос.

По словам журналистов арабского издания Al-Masdar News, пока большинство государств препятствует поставкам Ираку любых видов вооружения, Россия заняла в этом вопросе противоположную позицию. Сотрудники СМИ цитируют слова посла Максима Максимова, который отмечает повышенный спрос у иракских властей на системы противовоздушной обороны, особенно С-400 «Триумф». Хотя дипломат подчеркнул, что обсуждать детали договора пока рано, Москва готова удовлетворить потребности ближневосточной страны в кратчайшие сроки.

Днями ранее члены Совета представителей Ирака отправил запрос к премьер-министру Аделю Абдул-Махди, который требовал приобрести установки ПВО. Политики сообщили о необходимости купить ЗРК С-400, которые позволят увеличить боевой потенциал страны, что успели обговорить в Главном командовании ВС. Финальное решение в этом плане должны принять высшие чины военного руководства на следующем заседании.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:57

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