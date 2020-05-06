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Эксперты спрогнозировали рост цен на авиабилеты на 50%

Эксперты из IATA спрогнозировали рост цен на авиабилеты на 50%. Стоимость обещают поднять все компании, которые после снятия карантина возобновят авиасообщение в мире.
Эксперты спрогнозировали рост цен на авиабилеты на 50%

Авиакомпании могут обязать рассаживать пассажиров вдали друг от друга. Рекомендованная норма составляет два метра. В связи с этим число посадочных мест резко сократиться, что приведет к удорожанию билетов.

EasyJet и Delta для соблюдения санитарных норм готовы отказаться от среднего места между пассажирами. Некоторые перевозчики хотят установить пластиковые экраны, защищающие от попадания слюны, разлетающейся в стороны при чиханье и кашле. Журналы и бумажные брошюры теперь использовать запрещено. Пересмотрены также правила подачи еды. American Airlines, к примеру, будет кормить и поить пассажиров только на международных рейсах, а United заказывает запакованные напитки и продукты. Для сокращения контакта с экипажем людям рекомендуется брать в полет свои перекусы.

Frontier Airlines не хочет работать в убыток и собирается поднять стоимость билетов на 90 долларов для пассажиров, желающих сидеть на месте, рядом с которым соседние кресла пустуют. На борт будут пускать только в маске.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:44

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