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"Развод и смерть под Рождество": Дарья Воскобоева могла бы отмечать 40-летие

Сегодня Дарье Воскобоевой, известной по шоу «Битва экстрасенсов» могло исполниться 40 лет. В минувшем году медиум скончалась от онкологического заболевания, о котором долго умалчивала.
"Развод и смерть под Рождество": Дарья Воскобоева могла бы отмечать 40-летие

Воскобоева знала о своих уникальных возможностях с раннего возраста. Сама она себя называла «боевой ведьмой», так как была способна нейтрализовать силы других экстрасенсов. Из-за этого медиум считалась одной из самых опасных участниц шоу. Воскобоева дошла до финала «Битвы экстрасенсов», после чего стала проводить различные тренинги и помогать нуждающимся.

Ведьма постоянно разрывалась между работой и семьей. Она рассказывала, что мнение о возможностях экстрасенсов исцелить самих себя ошибочно. Во время родов сына и дочери ей делали кесарево сечение, так как дети могли погибнуть. Также медиум рассказывала о способностях малышей, проявлявшихся в раннем возрасте.
«Саша застал смерть бабушки, но перед ней он рассказывал о неких образах, посещавших его. Я не собираюсь учить его быть моим последователем, но постараюсь открыть его силу через игры, любовь и заботу», - рассказывала Воскобоева.

Ведьма рассказывала, что развод со вторым супругом ей было очень сложно пережить, хотя отношения с ним стали портиться еще до «Битвы экстрасенсов». Позднее Воскобоева опровергала возможность очередного брака.

Несколько лет назад у медиума обнаружили онкологическое заболевание. Она ездила в Израиль на лечение, но оно не принесло результатов. Коллеги и друзья Воскобоевой вспоминают, что она не любила рассказывать о своих проблемах, из-за чего ее недуг до последнего был тайной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:18

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