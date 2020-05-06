"Развод и смерть под Рождество": Дарья Воскобоева могла бы отмечать 40-летие

«Саша застал смерть бабушки, но перед ней он рассказывал о неких образах, посещавших его. Я не собираюсь учить его быть моим последователем, но постараюсь открыть его силу через игры, любовь и заботу», - рассказывала Воскобоева.





Воскобоева знала о своих уникальных возможностях с раннего возраста. Сама она себя называла «боевой ведьмой», так как была способна нейтрализовать силы других экстрасенсов. Из-за этого медиум считалась одной из самых опасных участниц шоу. Воскобоева дошла до финала «Битвы экстрасенсов», после чего стала проводить различные тренинги и помогать нуждающимся.Ведьма постоянно разрывалась между работой и семьей. Она рассказывала, что мнение о возможностях экстрасенсов исцелить самих себя ошибочно. Во время родов сына и дочери ей делали кесарево сечение, так как дети могли погибнуть. Также медиум рассказывала о способностях малышей, проявлявшихся в раннем возрасте.Ведьма рассказывала, что развод со вторым супругом ей было очень сложно пережить, хотя отношения с ним стали портиться еще до «Битвы экстрасенсов». Позднее Воскобоева опровергала возможность очередного брака.Несколько лет назад у медиума обнаружили онкологическое заболевание. Она ездила в Израиль на лечение, но оно не принесло результатов. Коллеги и друзья Воскобоевой вспоминают, что она не любила рассказывать о своих проблемах, из-за чего ее недуг до последнего был тайной.