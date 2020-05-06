Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Кэти Николл сообщила, что семья герцогов Сассекских придерживается строгого режима самоизоляции из-за коронавируса, поэтому день рождения сына отметят в узком кругу без гостей и аниматоров. Сейчас принц Гарри, Меган Маркл и годовалый Арчи живут в Малибу, снимают жильё, а покупка собственного особняка пока стоит под вопросом. Собственно здесь и пройдет тихий домашний праздник с любимыми собаками наследника: гончей Гай и лабрадором Оз.По словам королевского эксперта, Меган Маркл порадует сына именинным тортом, приготовленным без муки и сахара, так как уделяет особое внимание здоровому питанию. Что касается подарков от знаменитых родителей, то это будет только самое необходимое: у Арчи всё есть, а многие дети нуждаются в их благотворительной помощи. Также Кэти Николл рассказала, что супруги Сассекские всерьёз задумались о том, чтобы подарить Арчи сестру или брата.Эксперт подчеркнула, что королева Елизавета обязательно поздравит Арчи видеозвонком через приложение Zoom вместе с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые соскучились по двоюродному брату, так как не видели его долгое время.