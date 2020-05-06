Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ
Армия России до конца года получит свыше 35 самоходных гаубиц, оснащенных АСУ. О новом вооружении рассказали в Минобороны.
Компании, заключившие гособоронзаказ, обязались поставить для нужд артиллерии и ракетных войск установки «Мста-СМ» с индексом 2С19М2. В ходе модернизации дальность стрельбы артиллерийской установки выросла с 25 до 40 километров. Модель сконструирована для ликвидации управляемыми или обычными снарядами ПРО, ПВО, противотанковых средств, всех существующих видов бронетехники, минометных батарей, военных объектов.
Улучшенные гаубицы с АСУ от прототипа отличает возможность выбора цели и метода наведения, то есть либо при помощи установки с пункта управления, либо из машины.
Ранее сообщалось об оснащении российских сухопутных войск новыми танками.
Компании, заключившие гособоронзаказ, обязались поставить для нужд артиллерии и ракетных войск установки «Мста-СМ» с индексом 2С19М2. В ходе модернизации дальность стрельбы артиллерийской установки выросла с 25 до 40 километров. Модель сконструирована для ликвидации управляемыми или обычными снарядами ПРО, ПВО, противотанковых средств, всех существующих видов бронетехники, минометных батарей, военных объектов.
Улучшенные гаубицы с АСУ от прототипа отличает возможность выбора цели и метода наведения, то есть либо при помощи установки с пункта управления, либо из машины.
Ранее сообщалось об оснащении российских сухопутных войск новыми танками.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:14