Врачи рассказали, как восстановиться после коронавирусной инфекции





С начала пандемии коронавируса во всем мире насчитывается более 1,1 миллиона выздоровевших человек. По словам эпидемиологов, время восстановления организма у каждого человека существенно варьируется. У большинства бывших пациентов признаки заболевания могут наблюдаться более недели, но в редких случаях - реабилитация может занять больше года. Медики говорят, что отказ от курения и алкоголя, а также поддержание физической активности со здоровым питанием ускорят этот процесс.Пульмонолог Владимир Бекетов утверждает, что каждому человеку следует подготовиться к длительному восстановлению, которое зависит от возраста, состояния организма и наличия хронических недугов. Избавиться от слабости и плохого самочувствия можно с помощью принятия железосодержащих препаратов, хорошего сна, включения в рацион рыбы, овощей и фруктов, регулярного проветривания жилых помещений и увлажнения воздуха. Не лишними следует назвать прогулки под солнцем, которые помогут восполнить запас витамина D.