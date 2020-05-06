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Врачи рассказали, как восстановиться после коронавирусной инфекции

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, еще долгое время будут испытывать слабые симптомы. Врачи рассказали, как восстановиться после COVID-19.

С начала пандемии коронавируса во всем мире насчитывается более 1,1 миллиона выздоровевших человек. По словам эпидемиологов, время восстановления организма у каждого человека существенно варьируется. У большинства бывших пациентов признаки заболевания могут наблюдаться более недели, но в редких случаях - реабилитация может занять больше года. Медики говорят, что отказ от курения и алкоголя, а также поддержание физической активности со здоровым питанием ускорят этот процесс.

Пульмонолог Владимир Бекетов утверждает, что каждому человеку следует подготовиться к длительному восстановлению, которое зависит от возраста, состояния организма и наличия хронических недугов. Избавиться от слабости и плохого самочувствия можно с помощью принятия железосодержащих препаратов, хорошего сна, включения в рацион рыбы, овощей и фруктов, регулярного проветривания жилых помещений и увлажнения воздуха. Не лишними следует назвать прогулки под солнцем, которые помогут восполнить запас витамина D.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:27

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