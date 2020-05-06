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Шведские учёные нашли новый материал для создания биопротезов

Шведские учёные из Chalmers University of Technology на протяжении последних нескольких лет работали над созданием нового материала для биопротезов. В итоге специалисты заявили, что смогли добиться трансформации плексигласа в разные формы – мягкую и твёрдую, поэтому данное вещество можно использовать в качестве замены кожных покровов и костей человека.
Шведские учёные нашли новый материал для создания биопротезов

Одной из основных сложностей в разработке материалов для биопротезов является то, что большая часть созданных искусственно не приживается, отторгаясь человеческим организмом. Ряд тканей для протезирования небезопасны, обладающие некоторой токсичностью. Кроме того, такие протезы нужно периодически менять, что создаёт определённые неудобства. Новый материал для замены тканей организма разработан на основе плексигласа, давно применяющегося в медицинской отрасли. Шведские учёные поработали над структурой материала и теперь он может иметь разные формы.

Авторы проекта говорят, что плексиглас в твёрдой форме можно использовать для замены костей, а в мягкой – для тканей. На текущий момент исследование нового материала для биопротезов ещё не завершено, а в планах учёных – первоочередное создание из него мочевых катетеров.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:00

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