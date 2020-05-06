АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину мечты

По словам известной ясновидящей Галины Янко, в 2021 году поп-король российской эстрады Филипп Киркоров встретит женщину мечты. Таролог составила для певца индивидуальный гороскоп на ближайшее будущее.
Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину мечты

Галина Янко отметила, что Филипп Киркоров является справедливым, добрым и замечательным человеком, которому многое преподнесла судьба. Однако несмотря на неприятности, он не озлобился и предпочитает отвечать добром. Артист души не чает в своем отце и детях. По словам таролога, он и дальше будет успешен, но для привлечения удачи и богатства необходимо носить золотые украшения.

Ясновидящая предсказала, что Филиппа Киркорова ожидает долгая и счастливая жизнь. По поводу здоровья Галина Янко отметила, что поп-королю нужно следить за своим весом и отказаться от жирной пищи.

В личной жизни бывшего мужа Примадонны ожидают значительные перемены. В следующем году певец встретит свою вторую половинку, с которой проживет остаток дней. Избранница будет младше, ей примерно 35 лет. Филипп Киркоров поведет возлюбленную под венец, а вскоре и обвенчается с ней. Совместных детей у них не будет, так как пара будет воспитывать наследников певца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину…
В Сети появилось изображение Google Pixel 4 XL в новом…
«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры…
Рэйф Файнс согласился на роль злобной директрисы в мюзикле…
Врачи рассказали, как восстановиться после коронавирусной…
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки…
Фергюсон назвал дату окончания карьеры Нурмагомедова и…
Надежда Сысоева проводит карантин с новым…
Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с…
В России разработаны нанонити для масок от…
Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится…
Названы кроссоверы, не уступающие…
Мария Арбатова: «С Маратом Башаровым должны поступить как с Региной…
В Курганской области одиноких матерей и стариков обеспечат…
"В мыслях часто прошу совета": Игорь Крутой посвятил песню покойному…
Эксперты объяснили, почему современные моторы легко…
Айза Анохина с перебинтованной головой пожаловалась на второй по счету вывих…
АвтоВАЗ построит новую дождевальную установку рядом с…
Джордж Клуни в день рождения рассказал о ссоре с…
Юрист рассказала об изменениях для российских…
"Спасибо тебе огромное за наш дуэт": Певица Валерия поздравила Максима Фадеева с…
В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому…
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon…
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский…
Валентина Матвиенко рассказала, как отметить 9 мая…
Стала известна главная уязвимость американских истребителей…
Россияне назвали лучшие военные…
Янис Борданс назвал Латвию "донором в годы…
Просмотреть все новости