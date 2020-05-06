Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину мечты

Галина Янко отметила, что Филипп Киркоров является справедливым, добрым и замечательным человеком, которому многое преподнесла судьба. Однако несмотря на неприятности, он не озлобился и предпочитает отвечать добром. Артист души не чает в своем отце и детях. По словам таролога, он и дальше будет успешен, но для привлечения удачи и богатства необходимо носить золотые украшения.Ясновидящая предсказала, что Филиппа Киркорова ожидает долгая и счастливая жизнь. По поводу здоровья Галина Янко отметила, что поп-королю нужно следить за своим весом и отказаться от жирной пищи.В личной жизни бывшего мужа Примадонны ожидают значительные перемены. В следующем году певец встретит свою вторую половинку, с которой проживет остаток дней. Избранница будет младше, ей примерно 35 лет. Филипп Киркоров поведет возлюбленную под венец, а вскоре и обвенчается с ней. Совместных детей у них не будет, так как пара будет воспитывать наследников певца.