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В Сети появилось изображение Google Pixel 4 XL в новом цвете

В Сети появилось фото смартфона Google Pixel 4 XL в новом цвете. Ранее устройство было доступно только в трех вариациях - Oh So Orange, Clearly White и Just Black.

Премьера Pixel 4 XL состоялась в октябре минувшего года. Модель получила процессор Qualcomm Snapdragon 855, устанавливаемый вместе с графическим адаптером Adreno 640. За работу устройства отвечает операционная система Android 10. Главным недостатком смартфона многие пользователи назвали аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов, которого хватает только на сутки активного применения.

На фото, обнародованном в Twitter, смартфон имеет темно-серый цвет корпуса. По информации от пользователя, выложившего снимок, устройство появилось на маркет-плейсе Taobao. В его описании говорится, что модель была выпущена небольшим тиражом. На кадрах также виден IMEI, подтверждающий принадлежность к серии Pixel 4 XL.

В комментариях к фото пользователи отметили, что на наклейке на передней части смартфона отсутствует информация о соответствии правилам рынка ЕС. Возможно, речь идет о тестовом экземпляре, который был продан в минимальной партии, но на рынок так и не попал.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:34

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