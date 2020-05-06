Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится сын





После того, как стало известно о второй беременности Ольги Рапунцель, она и ее супруг Дмитрий Дмитренко утверждали, что у них родится мальчик. Но недавно участники «Дом-2» заявили, что ошибались. Пара отметила, что они сделали УЗИ на Сейшельских островах, и врач их заверил, что Ольга Рапунцель носит девочку. В одном из недавних эфиров показали беседу Ильи Яббарова и нового участника реалити-шоу. В разговоре бывший возлюбленный Алены Савкиной сказал молодому человеку, что у Ольги Рапунцель родится сын.Такое заявления участника «Дом-2» не осталось незамеченным. Пользователи Сети пришли к выводу, что Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель специально обманули зрителей реалити-шоу. Многие начали писать, чтобы пара призналась, что у них будет сын. Но пока Ольга Рапунцель и ее возлюбленный никак не комментируют данную ситуацию.