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Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится сын

Недавно Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель объявили всем, что у них будет вторая девочка. Но Илья Яббаров, беседуя с новым участником «Дом-2» заявил, что у пары родится сын.
Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится сын

После того, как стало известно о второй беременности Ольги Рапунцель, она и ее супруг Дмитрий Дмитренко утверждали, что у них родится мальчик. Но недавно участники «Дом-2» заявили, что ошибались. Пара отметила, что они сделали УЗИ на Сейшельских островах, и врач их заверил, что Ольга Рапунцель носит девочку. В одном из недавних эфиров показали беседу Ильи Яббарова и нового участника реалити-шоу. В разговоре бывший возлюбленный Алены Савкиной сказал молодому человеку, что у Ольги Рапунцель родится сын.

Такое заявления участника «Дом-2» не осталось незамеченным. Пользователи Сети пришли к выводу, что Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель специально обманули зрителей реалити-шоу. Многие начали писать, чтобы пара призналась, что у них будет сын. Но пока Ольга Рапунцель и ее возлюбленный никак не комментируют данную ситуацию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:06

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