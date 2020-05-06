Фергюсон назвал дату окончания карьеры Нурмагомедова и Макгрегора

«Макрегору и Нурмагомедову давно пора заканчивать! Вы меня постоянно спрашиваете о бое с Хабибом. Не хочу об этом думать, поскольку сейчас мои мысли заняты UFC 249 и поединком с Джастином Гейджи», - заявил Фергюсон на брифинге.



