Фергюсон назвал дату окончания карьеры Нурмагомедова и Макгрегора
Тони Фергюсон назвал примерную дату окончания карьеры 31-летнего Конора Макгрегора и его одногодки Хабиба Нурмагомедова. Бывший временный чемпион UFC полагает, что ирландец и россиянин должны уже сейчас объявить о своем уходе.
Чемпионат состоится в Джексонфилле (США, штат Флорида) в ночь на 10 мая. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой соревнования пройдут без болельщиков, передает New Inform.
«Макрегору и Нурмагомедову давно пора заканчивать! Вы меня постоянно спрашиваете о бое с Хабибом. Не хочу об этом думать, поскольку сейчас мои мысли заняты UFC 249 и поединком с Джастином Гейджи», - заявил Фергюсон на брифинге.
Чемпионат состоится в Джексонфилле (США, штат Флорида) в ночь на 10 мая. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой соревнования пройдут без болельщиков, передает New Inform.