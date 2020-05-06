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В России разработаны нанонити для масок от коронавируса

В России разработаны нанонити, которые можно использовать для масок, защищающих от коронавируса. Он значительно эффективнее обычной ткани, так как задерживают даже самые мелкие частицы.
В России разработаны нанонити для масок от коронавируса

Специалист из группы разработчиков Дмитрий Лопатин пояснил, что нити предназначены для производства респираторов. Материал, получаемый из них, способен сдерживать вирусы и не давать им возможности попасть на слизистую оболочку в ротовой и носовой полостях.
«Исследования в данной области начались еще в марте, когда эпидемия впервые проявила себя в мировых масштабах. Обычная ткань, применяемая на масках, только снижает опасность передачи вируса, но не полностью исключает ее. Нанонити расположены максимально плотно друг к другу, из-за чего не пропускают мелкие частицы. Также их можно применять для сменных фильтров медицинских респираторов», - рассказал Лопатин.

По завершению пандемии COVID-19 нанонити можно эффективно применять в промышленных фильтрах для воды. Они способны не только отделять вредоносные примеси от воды, но и делать ее пресной, не пропуская частицы соли. Сейчас технология проходит лабораторные испытания, после чего поступит на применение в производстве.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11

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