В России разработаны нанонити для масок от коронавируса

«Исследования в данной области начались еще в марте, когда эпидемия впервые проявила себя в мировых масштабах. Обычная ткань, применяемая на масках, только снижает опасность передачи вируса, но не полностью исключает ее. Нанонити расположены максимально плотно друг к другу, из-за чего не пропускают мелкие частицы. Также их можно применять для сменных фильтров медицинских респираторов», - рассказал Лопатин.





Специалист из группы разработчиков Дмитрий Лопатин пояснил, что нити предназначены для производства респираторов. Материал, получаемый из них, способен сдерживать вирусы и не давать им возможности попасть на слизистую оболочку в ротовой и носовой полостях.По завершению пандемии COVID-19 нанонити можно эффективно применять в промышленных фильтрах для воды. Они способны не только отделять вредоносные примеси от воды, но и делать ее пресной, не пропуская частицы соли. Сейчас технология проходит лабораторные испытания, после чего поступит на применение в производстве.