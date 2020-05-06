В России разработаны нанонити для масок от коронавируса
В России разработаны нанонити, которые можно использовать для масок, защищающих от коронавируса. Он значительно эффективнее обычной ткани, так как задерживают даже самые мелкие частицы.
Специалист из группы разработчиков Дмитрий Лопатин пояснил, что нити предназначены для производства респираторов. Материал, получаемый из них, способен сдерживать вирусы и не давать им возможности попасть на слизистую оболочку в ротовой и носовой полостях.
По завершению пандемии COVID-19 нанонити можно эффективно применять в промышленных фильтрах для воды. Они способны не только отделять вредоносные примеси от воды, но и делать ее пресной, не пропуская частицы соли. Сейчас технология проходит лабораторные испытания, после чего поступит на применение в производстве.
Специалист из группы разработчиков Дмитрий Лопатин пояснил, что нити предназначены для производства респираторов. Материал, получаемый из них, способен сдерживать вирусы и не давать им возможности попасть на слизистую оболочку в ротовой и носовой полостях.
«Исследования в данной области начались еще в марте, когда эпидемия впервые проявила себя в мировых масштабах. Обычная ткань, применяемая на масках, только снижает опасность передачи вируса, но не полностью исключает ее. Нанонити расположены максимально плотно друг к другу, из-за чего не пропускают мелкие частицы. Также их можно применять для сменных фильтров медицинских респираторов», - рассказал Лопатин.
По завершению пандемии COVID-19 нанонити можно эффективно применять в промышленных фильтрах для воды. Они способны не только отделять вредоносные примеси от воды, но и делать ее пресной, не пропуская частицы соли. Сейчас технология проходит лабораторные испытания, после чего поступит на применение в производстве.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11