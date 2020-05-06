Рэйф Файнс согласился на роль злобной директрисы в мюзикле "Матильда"





Кинокомпания Working Title и стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок "Матильды" Роальда Даля. Как сообщает издание Deadline, Рэйфу Файнсу придется сыграть мужскую версиию мисс Транчбол - злобную директрису начальной школы, которая не переносит детей. В проекте также примет участие Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву". Режиссером будущей кинокартины станет Мэттью Уорчас, который обрел популярность благодаря постановке "Гордости" в лондонском театре "Олд Вик".Роман Роальда Даля рассказывает о гениальной девочке Матильде, которая не может найти общий язык с родителями, а также страдает от издевательств жестокой директрисы. Все же, это не мешает главной героине обладать доброй и открытой душой. С течением времени ученица открывает в себе дар телекинеза, который использует для борьбы с деспотичным руководителем школы. Продюсеры пока не раскрывают даты премьеры будущего фильма.