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В Курганской области одиноких матерей и стариков обеспечат валежником

В Курганской области льготников, к которым относятся старики и одинокие матери, обеспечат дровами из пострадавших во время урагана деревьев или валежника. Решение о поддержке граждан принято региональным правительством.

Губернатор Вадим Шумков написал на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что списки на получение дров по цене 1 рубль за кубометр формируют главы на местах и учреждения социальной защиты. Лесникам поручено заняться заготовкой валежника. Работа стартует после снижения уровня пожарной опасности, то есть во второй половине мая.

Шумков напомнил, что после 15 мая граждане смогут получить теленка с запасом корма, семенной картофель или двух поросят. Антикризисные меры поддержки предназначены лицам, ранее занимавшимся данным видом деятельности или желающим расширить подсобное хозяйство.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:50

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