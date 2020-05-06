В Курганской области одиноких матерей и стариков обеспечат валежником





Губернатор Вадим Шумков написал на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что списки на получение дров по цене 1 рубль за кубометр формируют главы на местах и учреждения социальной защиты. Лесникам поручено заняться заготовкой валежника. Работа стартует после снижения уровня пожарной опасности, то есть во второй половине мая.Шумков напомнил, что после 15 мая граждане смогут получить теленка с запасом корма, семенной картофель или двух поросят. Антикризисные меры поддержки предназначены лицам, ранее занимавшимся данным видом деятельности или желающим расширить подсобное хозяйство.