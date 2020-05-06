АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки Chanel

Подписчики обвиняют Ксению Бородину в том, что она приобрела подделку люксовой сумки Chanel, однако выдает ее за оригинал. Телеведущая сэкономила как минимум 373 тысячи рублей.
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки Chanel

Недавно Ксения Бородина похвасталась двумя почти одинаковыми сумками бренда Chanel. Аксессуар в бежевом цвете ей подарили, а черную версию она купила сама. Оригинальные экземпляры стоят более 400 тысяч рублей. Однако фолловеры убеждены, что черная сумка является репликой, которую ведущая «Дома-2» приобрела за 32 тысячи рублей. По сведениям Telegram-канала «Курятник», подделку знаменитость заказала на популярном сайте, где много подобных предложений. Кроме этого, Ксению Бородину неоднократно видели на рынке «Дубровка» в Москве, где можно найти практически любую реплику брендов.

Ведущая реалити-шоу стала для своих подписчиков эталоном стиля и элегантности. Часто фолловеры интересуются у нее, какие вещи можно сочетать и что модно в конкретном сезоне. Даже во время самоизоляции Ксения Бородина не жалеет средств на обновление гардероба. Например, недавно она показала, что купила летние вещи для дочерей. Девочки, как и звездная мать, носят Dior, Chanel и Gucci.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину…
В Сети появилось изображение Google Pixel 4 XL в новом…
«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры…
Рэйф Файнс согласился на роль злобной директрисы в мюзикле…
Врачи рассказали, как восстановиться после коронавирусной…
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки…
Фергюсон назвал дату окончания карьеры Нурмагомедова и…
Надежда Сысоева проводит карантин с новым…
Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с…
В России разработаны нанонити для масок от…
Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится…
Названы кроссоверы, не уступающие…
Мария Арбатова: «С Маратом Башаровым должны поступить как с Региной…
В Курганской области одиноких матерей и стариков обеспечат…
"В мыслях часто прошу совета": Игорь Крутой посвятил песню покойному…
Эксперты объяснили, почему современные моторы легко…
Айза Анохина с перебинтованной головой пожаловалась на второй по счету вывих…
АвтоВАЗ построит новую дождевальную установку рядом с…
Джордж Клуни в день рождения рассказал о ссоре с…
Юрист рассказала об изменениях для российских…
"Спасибо тебе огромное за наш дуэт": Певица Валерия поздравила Максима Фадеева с…
В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому…
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon…
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский…
Валентина Матвиенко рассказала, как отметить 9 мая…
Стала известна главная уязвимость американских истребителей…
Россияне назвали лучшие военные…
Янис Борданс назвал Латвию "донором в годы…
Просмотреть все новости