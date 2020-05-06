Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки Chanel

Недавно Ксения Бородина похвасталась двумя почти одинаковыми сумками бренда Chanel. Аксессуар в бежевом цвете ей подарили, а черную версию она купила сама. Оригинальные экземпляры стоят более 400 тысяч рублей. Однако фолловеры убеждены, что черная сумка является репликой, которую ведущая «Дома-2» приобрела за 32 тысячи рублей. По сведениям Telegram-канала «Курятник», подделку знаменитость заказала на популярном сайте, где много подобных предложений. Кроме этого, Ксению Бородину неоднократно видели на рынке «Дубровка» в Москве, где можно найти практически любую реплику брендов.Ведущая реалити-шоу стала для своих подписчиков эталоном стиля и элегантности. Часто фолловеры интересуются у нее, какие вещи можно сочетать и что модно в конкретном сезоне. Даже во время самоизоляции Ксения Бородина не жалеет средств на обновление гардероба. Например, недавно она показала, что купила летние вещи для дочерей. Девочки, как и звездная мать, носят Dior, Chanel и Gucci.