Названы кроссоверы, не уступающие внедорожникам





Транспортное средство, представленное в 2002 году, продолжает пользоваться популярностью даже сейчас. На вторичном рынке его можно купить от 250 тысяч рублей в базовой модификации. Поколение Sorento отличается полным приводом и повышенной проходимостью. Коробка передач, представленная в автоматической и механической версиях, способна без ремонта отслужить до 100 тысяч километров пробега.Второе место рейтинга занимает Suzuki Grand Vitara III. Стоимость автомобиля в России на вторичном рынке стартует от 300 тысяч рублей. Самыми популярными версиями транспортного средства являются модели с моторами на 2 и 2,4 литра. Также на рынке можно встретить вариацию с силовым агрегатом на 3,2 литра с турбонаддувом. Единственным недостатком модели является МКПП, имеющая относительно небольшой ресурс применения.Тройку лидеров закрывает Renault Duster MT. Данная модель и сейчас доступна в автосалонах компании. Автомобиль поставляется в версиях с моторами на 1,6 и 2 литра мощностью в 90 и 110 лошадиных сил соответственно. Второй вариант пользуется большим спросом из-за минимального потребления топлива.Далее в рейтинге разместились Subaru Forester III 2.0 MT и Land Rover Freelander II. Стоимость данных кроссоверов на вторичном рынке стартует от 400 тысяч рублей.