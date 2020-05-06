"Спасибо тебе огромное за наш дуэт": Певица Валерия поздравила Максима Фадеева с 52-летием

Сегодня Максим Фадеев отмечает свой день рождения. Композитору исполнилось 52 года. Певица Валерия одна из первых поздравила именинника с праздником. Она опубликовала видео, сделанное в студии звукозаписи. В комментарии знаменитость написала, что каждый раз, когда слушает песни Максима Фадеева, думает, что он гений. Валерия пожелала имениннику вдохновения, творческих куражей и здоровья. Также исполнительница поблагодарила композитора за их совместную песню "До предела" и за щедрые комплименты, которые он ей говорил во время записи.В конце публикации певица Валерия отметила, что опубликованное видео было снято еще до карантина. Подписчики исполнительницы поздравили Максима Фадеева с днем рождения и пожелали ему крепко здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Опубликованный Валерией ролик уже просмотрели более 53 000 пользователей Сети.