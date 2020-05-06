"Спасибо тебе огромное за наш дуэт": Певица Валерия поздравила Максима Фадеева с 52-летием
Певица Валерия на странице своего Instagram поздравила Максима Фадеева с 52-летием. Исполнительница поблагодарила коллегу по сцене за дуэт, который был записан недавно.
Сегодня Максим Фадеев отмечает свой день рождения. Композитору исполнилось 52 года. Певица Валерия одна из первых поздравила именинника с праздником. Она опубликовала видео, сделанное в студии звукозаписи. В комментарии знаменитость написала, что каждый раз, когда слушает песни Максима Фадеева, думает, что он гений. Валерия пожелала имениннику вдохновения, творческих куражей и здоровья. Также исполнительница поблагодарила композитора за их совместную песню "До предела" и за щедрые комплименты, которые он ей говорил во время записи.
В конце публикации певица Валерия отметила, что опубликованное видео было снято еще до карантина. Подписчики исполнительницы поздравили Максима Фадеева с днем рождения и пожелали ему крепко здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Опубликованный Валерией ролик уже просмотрели более 53 000 пользователей Сети.
Сегодня Максим Фадеев отмечает свой день рождения. Композитору исполнилось 52 года. Певица Валерия одна из первых поздравила именинника с праздником. Она опубликовала видео, сделанное в студии звукозаписи. В комментарии знаменитость написала, что каждый раз, когда слушает песни Максима Фадеева, думает, что он гений. Валерия пожелала имениннику вдохновения, творческих куражей и здоровья. Также исполнительница поблагодарила композитора за их совместную песню "До предела" и за щедрые комплименты, которые он ей говорил во время записи.
В конце публикации певица Валерия отметила, что опубликованное видео было снято еще до карантина. Подписчики исполнительницы поздравили Максима Фадеева с днем рождения и пожелали ему крепко здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Опубликованный Валерией ролик уже просмотрели более 53 000 пользователей Сети.