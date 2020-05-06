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Надежда Сысоева проводит карантин с новым парнем

Надежда Сысоева рассказала, что проводит карантин с новым парнем. Отношения с Ильей Бачуриным звезда Comedy Woman разорвала два года назад.
Надежда Сысоева проводит карантин с новым парнем

Сысоева скрывала нового бойфренда от общественности и долгое время уверяла, что вынуждена проводить дни на самоизоляции в полном одиночестве. Артистка благодарила подруг за поддержку и старания ее развлечь. Сейчас в ее жизни происходят перемены.
«Карантин проходит прекрасно. Я веду прямые эфиры, а мой возлюбленный готовит окрошку. В этот непростой период самоизоляции многие мои подруги разорвали отношения, а некоторые от скуки завели домашних питомцев или засели на сайтах знакомств», - призналась Сысоева в эфире с Полиной Аскери.

Звезда не спешит называть имя возлюбленного. Известно, что он играет на гитаре. Сысоева исполнила одно заветное желание и нашла парня, а теперь хочет сняться в кино, поэтому занимается актерским мастерством. Она думает, что ей подойдет роль стервы или злодейки.

Своим преданным фанатам артистка советует не унывать и заняться делами, на которые во время обычной жизни не хватает сил. Важно постоянно улыбаться и сохранять позитивный настрой, так как смех продлевает жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:18

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