Надежда Сысоева проводит карантин с новым парнем

«Карантин проходит прекрасно. Я веду прямые эфиры, а мой возлюбленный готовит окрошку. В этот непростой период самоизоляции многие мои подруги разорвали отношения, а некоторые от скуки завели домашних питомцев или засели на сайтах знакомств», - призналась Сысоева в эфире с Полиной Аскери.





Сысоева скрывала нового бойфренда от общественности и долгое время уверяла, что вынуждена проводить дни на самоизоляции в полном одиночестве. Артистка благодарила подруг за поддержку и старания ее развлечь. Сейчас в ее жизни происходят перемены.Звезда не спешит называть имя возлюбленного. Известно, что он играет на гитаре. Сысоева исполнила одно заветное желание и нашла парня, а теперь хочет сняться в кино, поэтому занимается актерским мастерством. Она думает, что ей подойдет роль стервы или злодейки.Своим преданным фанатам артистка советует не унывать и заняться делами, на которые во время обычной жизни не хватает сил. Важно постоянно улыбаться и сохранять позитивный настрой, так как смех продлевает жизнь.