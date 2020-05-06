Эксперты объяснили, почему современные моторы легко перегреваются





Силовые агрегаты с недавних пор демонстрируют высокие показатели мощности и крутящего момента при небольших объемах и сравнительно низком расходе топлива. Все же, существенным недостатком является их склонность к перегреву: они работают в температурном диапазоне от 115 до 130°C, тогда как старые моторы - от 75 до 105 градусов. Подобная ситуация объясняется нагромождением компонентов системы, из-за которых в радиаторе ухудшается циркуляция воздуха.Нагреванию также способствуют пух и грязь, которые со временем собираются в теплообменнике. Эксперты также также обращают внимание на конструкцию современных радиаторов, которые стали существенно тоньше и легче, а емкость системы охлаждения порой недостаточна. Поэтому они не сохранять температуру безопасном диапазоне в случае загрязнения. Основными методами противодействия специалисты называют периодическую промывку радиатора, замену антифриза и избегание пробок.