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Эксперты объяснили, почему современные моторы легко перегреваются

Большое количество автолюбителей уверены, что ресурс современных двигателей уменьшен искусственно. Эксперты объяснили, почему нынешние моторы легко перегреваются.

Силовые агрегаты с недавних пор демонстрируют высокие показатели мощности и крутящего момента при небольших объемах и сравнительно низком расходе топлива. Все же, существенным недостатком является их склонность к перегреву: они работают в температурном диапазоне от 115 до 130°C, тогда как старые моторы - от 75 до 105 градусов. Подобная ситуация объясняется нагромождением компонентов системы, из-за которых в радиаторе ухудшается циркуляция воздуха.

Нагреванию также способствуют пух и грязь, которые со временем собираются в теплообменнике. Эксперты также также обращают внимание на конструкцию современных радиаторов, которые стали существенно тоньше и легче, а емкость системы охлаждения порой недостаточна. Поэтому они не сохранять температуру безопасном диапазоне в случае загрязнения. Основными методами противодействия специалисты называют периодическую промывку радиатора, замену антифриза и избегание пробок.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41

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