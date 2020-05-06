АвтоВАЗ построит новую дождевальную установку рядом с треком
АвтоВАЗ построит новую дождевальную установку для проверки автомобилей марки Lada на герметичность. Конструкция расположится рядом с открытым треком для испытаний.
Строительные работы стартуют во время плановой остановки производства. АвтоВАЗ вернется к полноценной работе 16 мая.
Раньше дождевальная камера использовалась для рандомной проверки автомобилей на герметичность. С годами требования к качеству собираемых машин выросло, поэтому теперь тестам подлежат все Lada. Непроницаемость ТС оценивается в финальной части испытаний, позволяющих проверить точность подгона деталей и сборки.
Ранее АвтоВАЗ сообщил о работе над новым поколением Granta.
Строительные работы стартуют во время плановой остановки производства. АвтоВАЗ вернется к полноценной работе 16 мая.
Раньше дождевальная камера использовалась для рандомной проверки автомобилей на герметичность. С годами требования к качеству собираемых машин выросло, поэтому теперь тестам подлежат все Lada. Непроницаемость ТС оценивается в финальной части испытаний, позволяющих проверить точность подгона деталей и сборки.
Ранее АвтоВАЗ сообщил о работе над новым поколением Granta.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:29