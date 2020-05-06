Мария Арбатова: «С Маратом Башаровым должны поступить как с Региной Тодоренко»

По словам Марии Арбатовой, она даже подписала соответствующую петицию. Писательница назвала «омерзительным зрелищем» рассказ Марата Башарова о том, что он использовал силу к своим избранницам. Артист заявил, что это было в какой-то степени заслужено.Писательницу удивляет тот факт, что ни одна из бывших жен не довела дело до конца, чтобы наказать обидчика. Кроме этого, первая супруга простила Марата Башарова. Поэтому Мария Арбатова выступает за то, чтобы актера, как и телеведущую Регину Тодоренко, лишили всех званий и рекламных контрактов. Оправдывать насилие влиянием алкоголя не стоит, а такие поступки, как отметила писательница, необходимо жестко пресекать и наказывать.