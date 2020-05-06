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"В мыслях часто прошу совета": Игорь Крутой посвятил песню покойному отцу

Игорь Крутой посвятил песню покойному отцу, ушедшему из жизни 40 лет назад. Композитор отметил, что даже сейчас мысленно советуется с родителем.

Песня под названием «Когда я закрываю глаза», вошедшая в альбом «Без слов – часть 1», была исполнена Крутым во время ледового шоу. По словам композитора, после смерти отца он не знал, как именно обернется его жизнь. Тогда вся семья сильно переживала и находилась в трауре, но Крутой смог найти в себе силы для того, чтобы продолжить творить.
«Моя первая песня без слов была написана 23 года назад. Тогда же в голову пришло создать композицию, которая стала посвящением отцу. Он ушел в возрасте 53 лет. Только когда я сам прожил столько же, я понял, насколько это мало. В мыслях я с ним разговариваю и сейчас. Там он еще молод, а я – простой юнец, мало разбирающийся в жизни», - рассказал Крутой.

По словам композитора, иногда у него перед глазами проносится вся жизнь – от неудач до самых радостных моментов. Еще 20 лет назад он не мог представить, что создаст музыку для масштабного ледового шоу с участием именитых артистов. Каждый раз Крутой благодарит всех, кто его поддерживал на протяжении карьеры, включая покойного отца, наставлявшего его при жизни.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:45

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