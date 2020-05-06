АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Айза Анохина с перебинтованной головой пожаловалась на второй по счету вывих челюсти

Популярный бьюти-блогер Айза Анохина недавно выставила фотографии, на которых предстала с перебинтованной головой. Бывшая супруга рэпера Гуфа пожаловалась на второй по счету вывих челюсти.

На странице Айзы Анохиной в Instagram появилась серия снимков в разделе Stories, которые удивили многих подписчиков. «У вас когда-нибудь был вывих челюсти два раза подряд?» - спросила звезда у фанатов. Прикрывая глаза руками, знаменитость с перебинтованной головой отметила, что особых причин для подобной травмы не было. Стоит отметить, что это не первый раз, когда блогер демонстрирует свои перемены во внешности: лицо Анохиной до сих пор украшают синяки после неудачной пластической операции.

Днями ранее бьюти-эксперт сообщила, что ей пришлось пройти эндоскопическую подтяжку верхней части лица и липофилинг верхних век. Из-за высокой чувствительности кожи реабилитация после процедуры оказалась тяжелой. Анохина призналась, что у неё появился настолько сильный отек, что он нарушал зрение. Вскоре блогер поняла, что совершила ошибку — она чувствует себя плохо морально и физически, а также думает, что её «кто-то проклял».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ясновидящая Галина Янко: Филипп Киркоров в 2021 году встретит женщину…
В Сети появилось изображение Google Pixel 4 XL в новом…
«Показывает свой характер»: Иосиф Оганесян заснял движение ребенка в животе у Александры…
Рэйф Файнс согласился на роль злобной директрисы в мюзикле…
Врачи рассказали, как восстановиться после коронавирусной…
Ксению Бородину уличили в покупке подделки люксовой сумки…
Фергюсон назвал дату окончания карьеры Нурмагомедова и…
Надежда Сысоева проводит карантин с новым…
Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с…
В России разработаны нанонити для масок от…
Илья Яббаров заявил, что у Ольги Рапунцель родится…
Названы кроссоверы, не уступающие…
Мария Арбатова: «С Маратом Башаровым должны поступить как с Региной…
В Курганской области одиноких матерей и стариков обеспечат…
"В мыслях часто прошу совета": Игорь Крутой посвятил песню покойному…
Эксперты объяснили, почему современные моторы легко…
Айза Анохина с перебинтованной головой пожаловалась на второй по счету вывих…
АвтоВАЗ построит новую дождевальную установку рядом с…
Джордж Клуни в день рождения рассказал о ссоре с…
Юрист рассказала об изменениях для российских…
"Спасибо тебе огромное за наш дуэт": Певица Валерия поздравила Максима Фадеева с…
В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому…
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon…
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский…
Валентина Матвиенко рассказала, как отметить 9 мая…
Стала известна главная уязвимость американских истребителей…
Россияне назвали лучшие военные…
Янис Борданс назвал Латвию "донором в годы…
Просмотреть все новости