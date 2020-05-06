Айза Анохина с перебинтованной головой пожаловалась на второй по счету вывих челюсти
Популярный бьюти-блогер Айза Анохина недавно выставила фотографии, на которых предстала с перебинтованной головой. Бывшая супруга рэпера Гуфа пожаловалась на второй по счету вывих челюсти.
На странице Айзы Анохиной в Instagram появилась серия снимков в разделе Stories, которые удивили многих подписчиков. «У вас когда-нибудь был вывих челюсти два раза подряд?» - спросила звезда у фанатов. Прикрывая глаза руками, знаменитость с перебинтованной головой отметила, что особых причин для подобной травмы не было. Стоит отметить, что это не первый раз, когда блогер демонстрирует свои перемены во внешности: лицо Анохиной до сих пор украшают синяки после неудачной пластической операции.
Днями ранее бьюти-эксперт сообщила, что ей пришлось пройти эндоскопическую подтяжку верхней части лица и липофилинг верхних век. Из-за высокой чувствительности кожи реабилитация после процедуры оказалась тяжелой. Анохина призналась, что у неё появился настолько сильный отек, что он нарушал зрение. Вскоре блогер поняла, что совершила ошибку — она чувствует себя плохо морально и физически, а также думает, что её «кто-то проклял».
На странице Айзы Анохиной в Instagram появилась серия снимков в разделе Stories, которые удивили многих подписчиков. «У вас когда-нибудь был вывих челюсти два раза подряд?» - спросила звезда у фанатов. Прикрывая глаза руками, знаменитость с перебинтованной головой отметила, что особых причин для подобной травмы не было. Стоит отметить, что это не первый раз, когда блогер демонстрирует свои перемены во внешности: лицо Анохиной до сих пор украшают синяки после неудачной пластической операции.
Днями ранее бьюти-эксперт сообщила, что ей пришлось пройти эндоскопическую подтяжку верхней части лица и липофилинг верхних век. Из-за высокой чувствительности кожи реабилитация после процедуры оказалась тяжелой. Анохина призналась, что у неё появился настолько сильный отек, что он нарушал зрение. Вскоре блогер поняла, что совершила ошибку — она чувствует себя плохо морально и физически, а также думает, что её «кто-то проклял».