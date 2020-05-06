Джордж Клуни в день рождения рассказал о ссоре с женой
Джордж Клуни в свой 59-й день рождения рассказал о ссоре с женой Амаль. Речь не идет о разводе, поскольку супруги, поженившиеся в 2014 году, уже нашли компромисс и помирились.
Несколько месяцев назад Клуни выразил недовольство тем, что его жена из-за работы много времени проводит в Лондоне. Актеру, в свою очередь, приходилось коротать время в одиночестве на своей вилле в Италии. Его благоверная не хотела вести праздный образ жизни, поэтому между супругами возник конфликт.
Сейчас в Италии, охваченной коронавирусом, продолжает действовать карантин. В связи с этим чета Клуни не работает и все время проводит в компании двух своих детей.
Ранее актер рассказал, что из-за подъема воды в Темзе его поместье, построенное в XVII веке, затопило.
Несколько месяцев назад Клуни выразил недовольство тем, что его жена из-за работы много времени проводит в Лондоне. Актеру, в свою очередь, приходилось коротать время в одиночестве на своей вилле в Италии. Его благоверная не хотела вести праздный образ жизни, поэтому между супругами возник конфликт.
Сейчас в Италии, охваченной коронавирусом, продолжает действовать карантин. В связи с этим чета Клуни не работает и все время проводит в компании двух своих детей.
Ранее актер рассказал, что из-за подъема воды в Темзе его поместье, построенное в XVII веке, затопило.