Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень»





Подписчики Дэниела Рэдклиффа в соцсети Instagram недавно смогли оценить отрывки будущей аудио-книги «Гарри Поттер и философский камень», которую запишет звезда одноименной серии фильмов о «мальчике, который выжил». Компанию британскому актеру составит его коллега по франшизе Эдди Редмэйн, известный по роли Ньюта Саламандера из кинокартины «Фантастические твари и где они обитают». Более неожиданным участником проекта можно назвать Стивена Фрая, который подарит свой голос нескольким персонажам.Полноценные видеоролики с озвучкой можно оценить на официальном веб-портале Джоан Роулинг или музыкальном сервисе Spotify. По идее создателей Harry Potter At Home, подобные аудиозаписи должны помочь детям, родителям и учителям в период самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Каждую неделю вплоть до июля будут появляться новые главы, поскольку множество голливудских актеров хочет озвучить все 17 разделов первой книги.