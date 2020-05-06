В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому воздуху





Созданная российскими учёными тест-система обладает рядом преимуществ в сравнении с импортными аналогами, использующимися медиками на сегодняшний день. Основанный на анализе соотношения изотопов углерод-12 и 13 в выдыхаемом пациентом с онкозаболеванием органов пищеварения воздухе комплекс позволит выявлять проблемы на ранних стадиях. Помимо этого, станет возможным оценить эффект от проводимой терапии. Отечественная тест-система поможет сократить расходы на закупку необходимых материалов и готового продукта за рубежом, а также увеличить количество граждан, для которых проводится ранняя диагностика рака органов ЖКТ, что в свою очередь может положительно отразиться на продолжительности и качестве жизни россиян.Задача по организации производства возложена на специалистов Радиевого института им. Хлопина, находящегося в Северной столице. Сумма, которую планируется затратить на разработку технологии и выпуска инновационного отечественного теста для диагностики рака, варьируется в районе 4,5 млн руб.