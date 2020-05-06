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В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

На официальном интернет-портале государственной корпорации «Росатом» недавно появилась информация о разработанной в России тест-системе для диагностики рака. Инновация позволяет выявлять онкологию органов пищеварения по выдыхаемому человеком воздуху на ранних стадиях.
В России разработали тест-систему для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

Созданная российскими учёными тест-система обладает рядом преимуществ в сравнении с импортными аналогами, использующимися медиками на сегодняшний день. Основанный на анализе соотношения изотопов углерод-12 и 13 в выдыхаемом пациентом с онкозаболеванием органов пищеварения воздухе комплекс позволит выявлять проблемы на ранних стадиях. Помимо этого, станет возможным оценить эффект от проводимой терапии. Отечественная тест-система поможет сократить расходы на закупку необходимых материалов и готового продукта за рубежом, а также увеличить количество граждан, для которых проводится ранняя диагностика рака органов ЖКТ, что в свою очередь может положительно отразиться на продолжительности и качестве жизни россиян.

Задача по организации производства возложена на специалистов Радиевого института им. Хлопина, находящегося в Северной столице. Сумма, которую планируется затратить на разработку технологии и выпуска инновационного отечественного теста для диагностики рака, варьируется в районе 4,5 млн руб.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:19

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