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Валентина Матвиенко рассказала, как отметить 9 мая дома

Валентина Матвиенко, являющаяся спикером Совфеда РФ, рассказала о том, как отпраздновать 9 мая на самоизоляции. Чиновник заявила, что семьи смогут почтить память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, собравшись за столом и вспомнив о героях.

«Можно перебрать старые фотографии или письма. Очень интересно записывать воспоминания членов семьи, которым удалось пообщаться с ветеранами, покинувшими нас. Истории о Великой Отечественной войне должны передаваться из поколения в поколение. Чтение писем от солдат, находившихся на фронте, дотягиваются до самой души», - приводит слова Матвиенко издание «ПолитЭксперт».

Спикер отметила, что сейчас в социальных сетях собирают целый архив из старых писем. Каждый желающий может дополнить его, обнародовав солдатские «треугольники», пришедшие с фронта. На сегодняшний день было выложено более 20 тысяч таких писем.

В текущем году праздничные мероприятия в честь Дня Победы были перенесены из-за пандемии коронавируса. В правительстве отметили, что они состоятся сразу после того, как ситуация с эпидемией стабилизируется, а жизни и здоровью граждан ничего не будет угрожать. В телеэфире все желающие смогут посмотреть тематические передачи о Великой Победе и ее героях.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:59

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